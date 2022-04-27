المطرب أحمد الشوكي يهاجم نجل حسن الأسمر: متقمص شخصية أبوه في الغناء

توك شو
أحمد الشوكي
أحمد الشوكي
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شن  المطرب الشعبي أحمد الشوكي، هجوما حاد على هاني نجل المطرب الشعبي الرحل حسن الأسمر قائلا: المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر مثلي الأعلي، ونصحت نجله هاني بضرورة الابتعاد عن اللون الغنائي الخاص بوالده لتحقيق نجاح، قولتله: أطلع بره عباية أبوك".

وأضاف أحمد الشوكي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "هاني حسن الأسمر متقمص شخصية والده بكل أدواتها الحركات وكل شيء، لوعمل شخصية لنفسه هينجح".

استطرد المطرب الشعبي أحمد الشوكي، إن أولاده لا يحبون الفن بسبب بعدي وانشغالي عنهم لفترات طويلة "كنت بروح لأولادي كل شهر وشهرين بسبب عملي"، مشيرا إلى أنه يمكن أن يدعم أبنائه لدخول الوسط الفني إذا كان صوته جيد ويصلح للغناء، إنما حال اعتماده على أسم أبوه لن أدعمه مطلقا".

أحمد الشوكي من مواليد محافظة المنيا، بدأ مشواره الفني عام 1985، وكان أول ألبوم فنى له اعملك إيه فى عام 1991، ويمتاز بموهبة التمثيل. 
بدأ مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحية احترس من الشوادر وكذلك فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وأيضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده وطرح العديد من الألبومات الشعبية.

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