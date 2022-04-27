مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر المؤجلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي خلال الفترة المقبلة بعدما رفضت الشركة الراعية إلغاء البطولة.

 

وسيواجه نادي الزمالك نظيره أسوان فى نصف نهائى كأس مصر الموسم الماضي يوم 23 مايو المقبل، بينما تقرر أن يواجه النادي الاهلي نظيره بيراميدز فى المباراة المؤجلة من دور الثمانية يوم 26 يونيو المقبل.

 

أما كأس مصر الجديد سيواجه الزمالك نظيره الداخلية فيما سيواجه الأهلي نظيره المصري بالسلوم  دون اللاعبين الدوليين يوم ١٢يونيو المقبل.
 

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