ننشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

ننشر لكم في السطور التالية، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث كشفت الأ{صاد الجوية عن تفاصل درجات الحرارة المتوقعة، فمن المنتظر أن تشهد البلاد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أبريل :

القاهرة والوجه البحري العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة



السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة



جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة



شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة



السواحل الشمالية العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة



جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة



السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة



جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة



السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة



جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة



شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة