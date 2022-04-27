ننشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

ننشر لكم في السطور التالية،  بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث كشفت الأ{صاد الجوية عن تفاصل درجات الحرارة المتوقعة، فمن المنتظر أن تشهد البلاد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27  أبريل  :
القاهرة والوجه البحري العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة  

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28  أبريل  :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة  

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29  أبريل  :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة

 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30  أبريل  :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة  

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1  مايو  :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة  

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اللقاء المرتقب.. موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

عاجل.. الإفراج عن محاسب الشركة المُنتجة لـ"بطلوع الروح" بعد اختطافه في لبنان

بكلمات مثيرة.. أنشيلوتي يشعل قمة الإياب بين الريال والسيتي مبكرا

ننشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات الجمهورية

عضو بالشيوخ: يجب التوقف مع صورتي الرئيس مع صباحي وداود

تعرف على موعد مباراة تشيلسي المُقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لقاء الذهاب.. موعد مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا