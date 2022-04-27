لطلاب الثانوية العامة.. التفاصيل الكاملة حول ورقة المفاهيم البديلة للكتاب المدرسي والتابلت

ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول ورقة المفاهيم البديلة للكتاب المدرسي والتابلت، لطلاب الثانوية العامة، داخل لجنة الامتحانات، للعام الدراسي الجاري 2021-2022.

أكدت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم تسليم ورقة المفاهيم البديلة للكتاب المدرسي والتابلت للطلاب داخل لجنة الامتحانات مع ورقة البابل شيت وكراسة الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية ولتعليم، إنه بسبب ورقة المفاهيم لن يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب أو ملخصات أو ملازم وأيضا التابلت.

ووفقا للوزارة، تبين أن ورقة المفاهيم هي بمثابة استرشاد للطالب للوصول إلى القواعد والمعادلات ولن يجد فيها الطالب الإجابات عن الأسئلة بل أداه للوصول إلى معلومة يحتاجها الطالب لكى يصل إلى الإجابة.

ومن المفترض أن تطبيق ورقة المفاهيم تعني أن الوزارة لم تلغى امتحانات الأوبن بوك ولكن تسمح ورقة المفاهيم بوجود مصادر لدى الطالب تغنيهم عن الحفظ.

وأشارت الوزارة إلى أن ورقة المفاهيم أو كراسة المفاهيم ستكون مصدر ثرى بالمعلومات للطالب داخل اللجنة وبديل للكتاب الورقي والتابلت؛ حيث توفر ورقة المفاهيم للطالب كل ما يجب أن يحفظه.

معلومات عن ورقة المفاهيم البديلة للكتاب المدرسي والتابلت:

1- يضع ورقة المفاهيم اللجان التي تراجع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

2- ستكون ورقة المفاهيم مفيدة للطالب لأنه يكمن بداخله ما له علاقة بالامتحان.

3ـ ورقة المفاهيم يتم وضعها في جميع المواد الدراسية (العلمية والأدبية).

ومن المؤكد أن الوزارة سوف تقدم خلال الفترة المقبلة أي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 26 يونيو المقبل شرحا وافيا لورقة المفاهيم.

ومن جهتها، ستقدم الوزارة شرح ورقة المفاهيم لتعريف الطلاب بها بشكل واضح وعلى كيفية استخدامها داخل اللجنة وما تحتويه من معلومات تخص المواد الدراسية والمناهج.