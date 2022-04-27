دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان وثوابه

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بوابة الفجر
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ننشر لكم دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان وثوابه، ضمن مجموعة من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، لترديدها على مائدة الإفطار وقت أذان المغرب.

وأكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم، كما ان دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضن ثبت صحته عن الصحابة والتابعين.

دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان

وعن دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبًّا لِأَوْلِيَائِكَ، وَمُعَادِيًا لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكًا بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيمًا فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ".  
 

ثواب دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان
أما ثواب دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، فهو: "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ ".   

أدعية مستحب ترديدها وقت أذان المغرب

ورد هذا الدعاء في حديث صحيح رواه أبو داود “ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”.

“اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار”.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلًا.

اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص.

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