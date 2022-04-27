أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأربعاء 27-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار العملات استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-4-2022، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سعر 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

​سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.94 للشراء، 20.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.77 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 58.33 جنيه للشراء، و60.82 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

 

 

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