أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 27-4-2022

بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في السوق المحلي، بينما شهدت بعد اصناف تراجعا طفيفا على رأسها الطماطم، ونستعرض أسعار عدد من أصناف الخضار والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

أسعار الخضروات
الطماطم بين 5.5 و9.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 1 و2.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيهين.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.
الملوخية بين 7 و8 جنيهات.
الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.


أسعار الفاكهة
الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.
الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الفراولة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.
البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

 

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