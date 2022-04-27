مكاسب نفط عُمان تتجاوز3.3 دولارات للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم، بواقع 3.32 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو / حزيران، ارتفع إلى 102.55 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الثلاثاء، عند 99.23 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو / تموز المقبل 102.73 دولار للبرميل، بارتفاع 3.75 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 98.98 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو / حزيران القادم، في تمام الساعة 8:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.15 بالمائة؛ ليصل إلى 101.85 دولار للبرميل، رابحًا 15 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو  بنسبة 0.35 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 105.36 دولار للبرميل، بمكاسب 37 سنتًا للبرميل عن مستواه السابق.

 

 

 

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