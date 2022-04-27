فائض الميزان التجاري لقطر يقفز 98% خلال مارس



قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر مارس 2022 بنسبة 97.8% على أساس سنوي.

ووفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأربعاء، سجل الفائض التجاري لدولة قطر في الشهر الماضي 26.67 مليار ريال، مقابل 13.49 مليار ريال في شهر مارس 2021.

دعم الأداء السنوي للفائض التجاري، ارتفاع صادرات قطر في مارس السابق بنسبة 66.4% عند 36.71 مليار ريال، مقارنة بـ22.06 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) 50.7% إلى 20.1 مليار ريال.

كما قفزت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 107.4% إلى 6.6 مليار ريال، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 108.8% لتسجل 3.8 مليار ريال.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال، وتتبعها الصين بقيمة 5.3 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.6 مليار ريال.