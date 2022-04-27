أحمد الشوكي: حميد الشاعري أخويا المحترم والقدوة.. وعاتب عليه لدعمه مؤدي المهرجانات

قال المطرب أحمد الشوكي إن الفنان حميد الشاعري يعد بمثابة "أخويا" المحترم القدوة وهو من أنجح المطربين والموسيقيين في مصر، ولكنه وجه له العتاب على دعمه لمؤدي المهرجانات، ولكنه يحترم رأيه ووجهة نظره.

وأضاف أحمد الشوكي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه عدد من الملحنين عرض عليه غناء الكثير من المهرجانات ولكنه يرفض أداء هذا النوع من الأغاني، موضحا أن جمهور المهرجانات مختلف تماما عن جمهور الأغاني الشعبية.

وتابع: "جيل المطربين القدامى كانوا عظماء وعملاقة، وتعلمنا الكثير من الأجيال السابقة من المطربين والفنانين، وهو ما أفادنا خلال رحلتنا الفنية، واستطعنا من خلالهم الحفاظ على طريقنا الفني".

أحمد الشوكي من مواليد محافظة المنيا، بدأ مشواره الفني عام 1985، وكان أول ألبوم فنى له اعملك إيه فى عام 1991، ويمتاز بموهبة التمثيل.

بدأ مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحية احترس من الشوادر وكذلك فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وأيضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده وطرح العديد من الألبومات الشعبية.