المطرب أحمد الشوكي عن تراجع الأغنية الشعبية: متقلقوش كبوة وهتعدي

علق المطرب الشعبي أحمد الشوكي، على تراجع الأغنية الشعبية في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها كبوة وهتعدي والصوت الشعبي هو الصوت الحقيقي متقلقوش عليه"، لافتا إلى أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا اللون بشكل كبير".



وشن المطرب أحمد الشوكي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوما حادا على الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب تأييده ودعمه لمؤدي المهرجانات وتوعده بمقاضاة الفنان هاني شاكر بسبب تصديه لهذا النوع من الغناء الذي أفسد الذوق العام".

تابع، الناقد الفني طارق الشناوي خانة التعبير، مؤكدا أن يحترم وجهة نظره في الدراما والسينما، إنما الغناء الشعبي فيحتاج إلى تقييم من نوع آخر، مشيرا إلى أن أغاني المهرجانات تعد أحد أنواع المخدرات، مشيرا إلى أن مجلس نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب هاني شاكر تأخر كثيرا في التعامل مع مؤدي المهرجانات".

