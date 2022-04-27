سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-4-2022 فى مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-4-2022، أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 58.07 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.69 جنيه للشراء، و60.65 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
60.33 جنيه للشراء.

60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
58.07 جنيه للشراء.

60.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
58.09 جنيه للشراء.

60.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
58.25 جنيه للشراء.

60.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.69 جنيه للشراء.

60.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
58.92 جنيه للشراء.

60.83 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

اعترافات صادمة للمتهم بمذبحة الوراق: "تهجموا عليا بالسلاح فأخدته منهم وضربتهم بالرصاص"

رمضان صبحي يحسم مستقبله بشكل نهائي مع بيراميدز

الحكم بإعدام المتهمين بقتل 3 أطفال في "مذبحة المرج"

جوارديولا: سعيد بما قدمه اللاعبين أمام ريال مدريد

رسالة قوية من موسيماني إلى صلاح محسن

الاتحاد السكندري يضع شروطه لبيع نجم الفريق للأهلي

بايدن يرحب بعودة جندي سابق في المارينز كان محتجزا في روسيا