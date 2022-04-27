سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-4-2022 مقابل الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى 19.55 جنيه للشراء، و19.74 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.54جنيه للشراء، و19.76 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.72 جنيه للشراء.

19.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.55 جنيه للشراء.

19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.55 جنيه للشراء.

19.74 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.54 جنيه للشراء.

19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.55 جنيه للشراء.
 
19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.55 جنيه للشراء.

19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.82 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.

 

 

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