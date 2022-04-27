سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

 



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.92  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.92  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.90  جنيه للشراء.

4.95  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.91  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.92 جنيه للشراء.

4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.80  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.89  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.91 جنيه للشراء.

4.95 جنيه للبيع.
 

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