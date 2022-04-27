اعرف موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومحافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك، أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم، والذي في يومه الـ26، والاحتفال بعيد الفطر.

صلاة عيد الفطر المبارك

ويتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، من أجل تأديتها والعمل بسنة النبي "ص".

صلاة عيد الفطر المبارك وأول الأيام

وفيما يتعلق بـ موعد صلاة عيد الفطر المبارك فإن هلال شهر يولد شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الـ10:28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ الموافق الـ30 من أبريل 2022 والمعروف بيوم "الرؤية".

وأظهرت إمساكية رمضان 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، أن الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهـر رمضان وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكيًا الإثنين، وصلاة موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة في الـ5:36 صباحا.

وتنشر بوابة الفجر موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف المدن والمحافظات وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في السطور التالية:

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة 5:36

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجيزة 5:37

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الإسكندرية 5:40

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة بورسعيد 5:30

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة السويس 5:31

صلاة عيد الفطر المبارك في العريش 5:25

صلاة عيد الفطر المبارك في الطور 5:30

صلاة عيد الفطر المبارك في سانت كاترين 5:28

صلاة عيد الفطر المبارك في طابا 5:23

صلاة عيد الفطر المبارك في شرم الشيخ 5:27

صلاة عيد الفطر المبارك في دمنهور 5:38

صلاة عيد الفطر المبارك في طنطا 5:36

صلاة عيد الفطر المبارك في المنصورة 5:34

صلاة عيد الفطر المبارك في الزقازيق 5:35

صلاة عيد الفطر المبارك في بنها 5:36

صلاة عيد الفطر المبارك في شبين الكوم 5:37

صلاة عيد الفطر المبارك في كفر الشيخ 5:36

صلاة عيد الفطر المبارك في الفيوم 5:39

صلاة عيد الفطر المبارك في بنى سويف 5:38

صلاة عيد الفطر المبارك في المنيا 5:41

صلاة عيد الفطر المبارك في أسيوط 5:41

صلاة عيد الفطر المبارك في سوهاج 5:40

صلاة عيد الفطر المبارك في قنا 5:36

صلاة عيد الفطر المبارك في أسوان 5:38

صلاة عيد الفطر المبارك في أبو سمبل 5:46

صلاة عيد الفطر المبارك في مرسى مطروح 5:50

صلاة عيد الفطر المبارك في الغردقة 5:30

صلاة عيد الفطر المبارك في الخارجة 5:47

صلاة عيد الفطر المبارك في الإسماعيلية 5:31

صلاة عيد الفطر المبارك في دمياط 5:32

صلاة عيد الفطر المبارك في السلوم 5:58

صلاة عيد الفطر المبارك في نويبع 5:24

صلاة عيد الفطر المبارك في حلايب 5:26

صلاة عيد الفطر المبارك في شلاتين 5:29