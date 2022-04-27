ألمانيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب أسعار الطاقة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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خفضت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.2% من توقعاتها في أواخر يناير كانون الثاني بنمو يبلغ 3.6%، حيث أثر الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات وارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج.

وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2023 ارتفاعا من 2.3# كانت متوقعة سابقا.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1% في عام 2022 و2.8% العام المقبل، حيث يقود ارتفاع أسعار الطاقة أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

 

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