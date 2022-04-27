موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الأهلى وطلائع الجيش، يخوض المارد الأحمر اليوم الأربعاء، مواجهة مهمة أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملعب مباراة الأهلى وطلائع الجيش

ويستضيف ستاد الأهلي والسلام مباراة الأهلى وطلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة لطالما تشهد ندية وإثارة.

موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء، الموافق الـ27 من أبريل 2022، حيث يطلع المارد الأحمر إلى مواصلة الانتصارات من اجل استعادة لقب الدوري الغائب.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وطلائع الجش

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الاهلى وطلائع الجيش في الدوري الممتاز مساء اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق المواجهة يجمع كوكبة من أبرز نجوم الكرة المصرية.

معنويات موسيماني قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

ويدخل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة الهلي وطلائع الجيش بمعنويات عالية، بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه بمجموع اللقائين على نظيره الرجاء المغربي بـ3 أهداف مقابل هدفين.