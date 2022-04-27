صندوق النقد: ارتفاع حاد للتضخم في الشرق الأوسط خلال 2021



توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 5.8 في المائة عام 2021، إلى 5 في المائة عام 2022.

فيما قال في تقريره، أن التضخم في نفس المنطقة، سجل ارتفاعا حادا، حيث وصل إلى 14.8 في المائة عام 2021، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار الغذاء، متوقعا أن يظل التضخم مرتفعا خلال عام 2022، حيث يصل إلى 13.9 في المائة.

وعزى النصيب الأكبر من النمو للبلدان المصدرة للنفط والغاز، بينما يستمر تدهور الآفاق المتوقعة للأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، مبينا أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا، أدت إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأضاف، أنه وبرغم الزخم الذي شهده 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، إلا أن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.

وبين الصندوق، أن الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز تحسنت، بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظرا للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا.

وتضمنت مخاطر التطورات المعاكسة حسب "صندوق النقد"، استمرار الحرب لفترة أطول، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، واحتمال انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة، وحدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة في الصين، وحدوث موجات تفش جديدة للجائحة.

وذكر، أن عملية صنع السياسات أصبحت معقدة بصورة متزايدة، مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم.

ولفت، إلى أنه يتعين إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة.

واختتم صندوق النقد الدولي توقعاته بالقول: قد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا من ذي قبل للحيلولة، دون حدوث ندوب من جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعاف شامل للجميع.