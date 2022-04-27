الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء الرسوم على البضائع الأوكرانية





يدرس الاتحاد الأوروبي إلغاء جميع الرسوم الباقية وشروط الحصص على الصادرات الأوكرانية في محاولة لتعزيز اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، حسب مصادر مطلعة على المسألة. وقد يصدر إعلان بذلك هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف هويته، إن المقترح سوف يشمل أيضا إلغاء مؤقتا للرسوم القائمة والحصص على الفولاذ والبضائع الصناعية والمنتجات التجارية مع أوكرانيا، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على الفور على طلب بالتعقيب.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لأوكرانيا حيث يشكل أكثر من 40 % من تجارتها في.2019 ووصلت قيمة حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إلى 3ر43 مليار يورو (46 مليون دولار) في 2019 وبلغت قيمةالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 19.1 مليون يورو في 2019، حسب بيانات نشرتها المفوضية عبر موقعها الإلكتروني.

ويعد الحديد والفولاذ والمنتجات الزراعية من بين الصادرات الرئيسية للبلاد.