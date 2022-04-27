روسيا تتوقع انكماش اقتصادها 12.4% في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية اليوم أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المائة في عام 2022 في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4 في المائة في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات.


وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10 في المائة هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.

كما أظهرت أن روسيا قد تشهد تراجعا في إنتاجها النفطي بما يصل إلى 17 في المائة في 2022، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الغربية.


ووفقا للوثيقة، قد ينخفض إنتاج النفط الروسي إلى ما بين 433.8 مليون طن و475.3 مليون طن (بين 8.68 مليون و9.5 مليون برميل يوميا) في عام 2022 من 524 مليون طن في عام 2021.
وأظهرت أنه من المتوقع أيضا أن تنخفض صادرات النفط والغاز في العام الحالي.
 

 


 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة مدوية حول مستقبل عثمان ديمبلي مع برشلونة

عاجل.. 10 قنوات مفتوحة تنقل موقعة ليفربول وفياريال في التشامبيونزليج

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بضم سفاح القارة السمراء

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة مايوركا في الدروي الاسباني

غيابات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

موسيماني يجهز صفقة نارية في الأهلي

باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن ثنائي ألمانيا

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة