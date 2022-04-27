وزير البترول والثروة المعدني يلتقي سفير أستراليا بالقاهرة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد جلين مايلز السفير الاسترالى بالقاهرة حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى خلال المرحلة الحالية، فضلًا عن استعراض جهود التحول الطاقى واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، هذا بالإضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.



وأكد الملا خلال اللقاء أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة فى ظل التعافى العالمى من جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الانتاج التجريبى من كشف إيقات للذهب فى جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الوزير أن مصر تقوم حاليًا بتصدير شحنات من الغاز الطبيعى المسال من وحدتى الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوفير فائض للتصدير.



كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر التي تساهم فيها شركة البترول الأسترالية BHP بمناطق امتياز شركتى شيفرون وشل بالبحر الأحمر والتى تعد أول شركة أسترالية تعمل فى مجال البترول والغاز فى مصر.



ومن جانبه أكد مايلز أن الشركات العالمية تواجه تحدى كبير للعودة لضخ الاستثمارات وتكثيف مختلف الأنشطة بعد مرور عامين من الحجر الصحى والتباطؤ في الاستثمار، وأن الشركات الأسترالية تبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى فى مجال الغاز المسال.



ووجه السفير الاسترالى الدعوة للمهندس طارق الملا والشركات المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى للتعدين والموارد IMARC والذى يعقد خلال الفترة من 17 – 19 أكتوبر 2022 فى ملبورن بأستراليا.