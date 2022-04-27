تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



شهد ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3053 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم الأربعاء، أن الميناء استقبل 5 سفن، وغادرته 7 سفن ليصل إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 24 سفينة.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16865 طنا شملت 3100 طن مولاس و12540 طن فوسفات و225 طن بصل، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39852 طنا شملت 8900 طن قمح و3552 طن حديد و17700 طن ذرة و1900 طن خشب زان و7800 طن فول صويا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 760 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 110507 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 237889 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2624 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة.