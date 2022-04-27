صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يواصل تنظيم قوافل إرشادية بأسواق الماشية



قام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بتنفيذ قوافل إرشادية وتوعوية في سوق قمن العرس بمركز الواسطى محافظة بني سويف وسوق أشمون العمومى للماشية بمحافظة المنوفية عن مزايا التأمين الصحي على الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وتأتي هذه القوافل الإرشادية والتوعوية تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية وتكليفات اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها والتأمين عليها وفي سبيل تحقيق ذلك تم تكثيف العمل الإرشادى والتوعوى عن أهمية التأمين الصحي على الماشية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها وبأسعار مناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وأوضح مساعد الوزير لشئون الطب البيطري بأن الدكتورة غادة الزناتي مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بمحافظة بني سويف قد قامت اليوم بعمل قافلة إرشادية وتوعوية بسوق قمن العرس بمركز الواسطى محافظة بني سويف وتم توزيع البروشورات الإعلانية الخاصة بالصندوق وتم توضيح الطرق الصحيحة لتربية الماشية وشرح بعض الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات المؤمن عليها وطرق الوقاية منها وعلاجها وتم الرد على تساؤلات المواطنين المتواجدين بالسوق حول كيفية إجراء التأمين الصحي على الماشية وكيفية الحصول على المزايا التأمنية الشاملة التي يقدمها الصندوق للمربين المستأمنين لديه.

‏ من ناحيته قام الدكتور إيهاب الحفنى مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالمنوفية بعمل قافلة إرشادية بسوق أشمون العمومى للماشية وتناول شرح مايقدمة الصندوق للمربين المستأمنين لديه من رعاية صحية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق.

وتأتى هذه القوافل الإرشادية بأسواق الماشية وسط إقبال كبير من أهالينا الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والمترددين على هذه الأسواق والجدير بالذكر أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يكثف من الندوات والمؤتمرات والقوافل الإرشادية والتوعوية خلال الشهر الكريم وعلى مستوى الجمهورية للقيام بدوره فى الحفاظ على الثروة الحيوانية.

