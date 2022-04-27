تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد شهدت اليوم الأربعاء تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 6 سفن وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

وأضافت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.

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