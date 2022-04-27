روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية



قررت روسيا الأربعاء الانسحاب من منظمة السياحة العالمية لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء، على ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من مدريد مقرًا لها.

وكتبت المنظمة في تغريدة "أعلنت روسيا نيتها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية" خلال اجتماع الجمعية العمومية في مدريد، مضيفة أن تعليق عضويتها "اصبح ساريًا بشكل فوري".

في مطلع مارس، أعلنت المنظمة المسؤولة عن ترويج السياحة في العالم نيتها تعليق عضوية روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ويتعين الموافقة على هذا القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية من قبل أغلبية ثلثي الدول الأعضاء حتى يصبح ساريًا.

وأكدت منظمة السياحة العالمية في تغريدة أن قرار موسكو بالانسحاب لن يحول دون متابعة اجراءات الاستبعاد موضحة "يتعين على الأعضاء التعبير عن أنفسهم من خلال تصويت ديموقراطي".

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي في تغريدة "إن "نظامنا الاساسي واضح: الترويج للسياحة من أجل السلام والاحترام العالمي لحقوق الإنسان".

وتابع "الأعضاء الملتزمون فقط يمكنهم الانضمام إلى منظمة السياحة العالمية".

دانت منظمة السياحة العالمية، المكونة من 159 دولة، "بشكل لا لبس فيه" الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع مارس، ونددت بـ "الانتهاك الواضح لسيادة ووحدة أراضي" هذا البلد.

وأكد بولوليكاشفيلي في بيان أن "الحرب ليست حلًا على الإطلاق!" داعيًا أعضاء المنظمة إلى إيصال رسالة "واضحة وصريحة".

هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها منظمة السياحة العالمية "للنظر في تعليق" مشاركة أحد أعضائها، وفقًا للمنظمة التي تأسست في عام 1976.

