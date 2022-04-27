تداول 7713 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانىء البحر الأحمر

شهدت موانىء البحر الأحمر اليوم /الأربعاء/ تداول 7713 طن بضائع عامة ومتنوعة و401 شاحنة و475 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان لها - أن حركة الصادرات بلغت تداول 5774 طن بضائع عامة ومتنوعة و231 شاحنة و20 سيارة، فيما بلغت حركة الواردات تداول 1939 طن بضائع عامة ومتنوعة و170 شاحنة و455 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء السويس استقبل السفينة ءججدصئ قادمة من جدة توكيل الجوهرة بحمولة 426 سيارة ملاكي، كما استقبل ميناء سفاجا السفينة حءاخصح إجإزاع توكيل ميد شيبينج قادمة من بورسعيد لشحن فوسفات، والسفينة أمل بعدد 84 شاحنة بحمولة 1612 طن بضائع عامة ومتنوعة و20 سيارة ملاكي و13 شاحنة.

كما غادرت السفينة "بوسيدن اكسبريس" بعدد 101 شاحنة بحمولة 2371 طن بضائع عامة ومتنوعة و20 سيارة ملاكي، و8 شاحنات فارغة، والسفينة الحرية بعدد 55 شاحنة بحمولة 1707 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان "رحلات مكوكية" حيث تم استقبال 24 شاحنة بحمولة 327 طن بضائع عامة و9 سيارات ملاكي و49 شاحنة فارغة وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1696 طن بضائع عامة، بالإضافة إلى أن هيئة الموانىء سجلت وصول وسفر 683 راكبا بموانيها.