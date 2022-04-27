حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق الـ27 من أبريل 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، ويعتدل الطقس على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون شديدة على جنوب الصعيد، وتميل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجات.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

سانت كاترين العظمى 28 درجات والصغرى 14.