موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم 26 رمضان

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية موعد إفطار اليوم الـ26 من شهر رمضان المبارك، فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة الفروق التوقيتية.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام

ويصل عدد ساعات صيام اليوم الـ26 من شهر رمضان إلى 15 ساعة و8 دقائق، حيث أن آذان المغرب يرفع في تمام الـ6:30، بينما العشاء في 7:53.

غرة شهر شوال

وأظهرت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان سيكون 30 يوما، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ10:28 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 من رمضان الموافق الـ30 من أبريل 2022.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام ويوم الرؤية

وأكدت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وفي جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة والقاهرة بدقيقة.

ويغرب القمر في العواصم والمدن العربية والإسلامية قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين الـ6 والـ20 دقيقة حيث يكون الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان.