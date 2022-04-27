1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 438 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 292.94 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 892.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 92 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل.. جاءت مبايعة بقيمة 129 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 297.17 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 89.72 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 207.46 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الرابعه بقيمة 27 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 40.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 ملايين درهم.