غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون التجاري مع وفد أوغندي

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مجالات التعاون التجاري والاستثماري مع وفد وزارة الزراعة والصناعة الحيوانية ومصائد الأسماك من جمهورية أوغندا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مبنى الغرفة بين سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي والجنرال ديفيد كاسورا كيوموكاما السكرتير الدائم لوزارة الزراعة والصناعة الحيوانية ومصائد الأسماك في أوغندا، بحضور سعادة زاكي نومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة.

وأكد سعادة محمد هلال المهيري حرص غرفة أبوظبي على المساهمة في تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية المشتركة بين بيئتي الأعمال في إمارة أبوظبي وأوغندا وتحقيق أقصى درجات التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين..مشيرًا إلى اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في إفريقيا بشكل عام وفي أوغندا على وجه الخصوص، ووصف إفريقيا بأنها سوق كبيرة تنمو بسرعة، فيما تعتبر أوغندا وجهة استثمارية جيدة لرجال الأعمال، وأوضح أنه بإمكان رجال الأعمال في أبوظبي وأوغندا بناء شراكات في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والاستفادة من مصادر الثروة الحيوانية والسمكية.

ونوه المهيري إلى استعداد غرفة أبوظبي لدعم مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية مع أوغندا، التي تعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة، لما تتمتع به من مقومات متعددة أبرزها الزراعية والثروة المعدنية، داعيًا مجتمع الأعمال الأوغندي إلى التعرف على البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي وما توفره من مزايا نسبية لنمو الأعمال وتطورها في مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه أعرب الجنرال ديفيد كاسورا كيوموكاما عن الرغبة القوية لدى مجتمع الاعمال في أوغندا لتعزيز التعاون التجاري مع نظيره في أبوظبي، مشيرًا إلى أن بلاده تمنح مزايا لمجتمع الاعمال وتوفر فرص متنوعة للاستثمار.

وأكد اهتمام أوغندا بتوطيد علاقات التعاون التجاري وبناء علاقات اقتصادية طويلة الامد تعود بالفائدة المشتركة والمصالح المتبادلة لكلا الجانبين، داعيًا غرفة أبوظبي لتنسيق زيارة الوفود التجارية والتعرف على المناخ الاستثماري في أوغندا بشكل مباشر.