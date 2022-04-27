9.470 مليار درهم إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة عجمان في 2021

شهد العام الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة عجمان لتصل إلى 33،175 شهادة مقارنة بـ 25،682 خلال العام 2020 بنسبة نمو بلغت 29%.

وبلغ إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة عجمان خلال العام الماضي 9.470 مليار درهم مقارنة بـ 4.763 مليار درهم خلال العام السابق بمعدل نمو 99%، حيث بلغت قيمة منتجات التصدير 1.809 مليار درهم مقارنة بـ 1.369 مليار درهم بنسبة زيادة 32%، الأمر الذي يعكس تنامي الأعمال خلال العام المنصرم وزيادة عقد الصفقات التي أبرمتها المنشآت من أعضاء غرفة عجمان.

وكشف محمد علي الجناحي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، عن تصدر المنشآت الصناعية من حيث قيمة المنتجات المُصدرة حسب بيانات شهادات المنشأ في غرفة عجمان خلال العام 2021 لتُشكل منتجات المنشآت الصناعية نسبة 82% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 بنسبة نمو بلغت 29% مقارنة بالعام 2020.

وأوضح الجناحي أن منتجات السفن والقوارب جاءت في المرتبة الأولى في صادرات إمارة عجمان إلى خارج الدولة في حين جاءت بالمرتبة الثانية منتجات الأسماك.

وأفاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، أن نسبة صادرات عجمان إلى أكبر 10 دول خلال العام 2021 بلغت نحو 65% من إجمالي قيمة السلع المصدرة، حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر الدول التي تم التصدير إليها خلال العام 2021 بأهمية نسبية بلغت 15%، تلتها المملكة العربية السعودية بأهمية نسبية 13%؛ وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الثالثة بأهمية نسبية بلغت 8% من إجمالي الصادرات.

وأكد الجناحي حرص غرفة عجمان على وضع خطة سنوية لتعزيز تعاونها الخارجي مع دول العالم وتنفيذ فعاليات وملتقيات تجمع أصحاب الأعمال من عجمان ونظرائهم من الدول لبحث فرص الشراكة والتعاون وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيرا كذلك إلى سعي الغرفة بتوجيهات مجلس الإدارة إلى تنويع شراكاتها محليًا وإقليميًا ودوليًا مع الجهات والهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي وإبرام الاتفاقيات الداعمة لاكتشاف أسواق خارجية جديدة لمنتجات إمارة عجمان.