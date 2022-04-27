"غرفة الشارقة" تواصل تقديم خدماتها للأعضاء خلال إجازة العيد

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مواصلة تقديم الخدمات لأعضائها ومنتسبيها خلال فترة إجازة عيد الفطر التي تبدأ من 29 أبريل وتستمر حتى 8 مايو 2022 وذلك من خلال نظام العمل عن بعد وعبر خدماتها المتاحة على الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي على الهاتف المحمول.

وتوفر الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات الذكية التي تلبي متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص خلال إجازة العيد تشمل كافة الأعمال الخاصة بقطاع خدمات الأعضاء مثل إصدار شهادات العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي هيئتها الغرفة في إطار حرصها على ضمان سير عمل القطاع الخاص وإنهاء إجراءات متعامليها بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمي تماشيا مع توجهات إمارة الشارقة لتعزيز وترسيخ موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال.