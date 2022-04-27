مكاسب جماعية للمؤشرات الأوروبية مع ختام تعاملات الأربعاء



أغفلت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء على الرغم من المخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث استوعب المتداولون طوفانًا من الأرباح.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مرتفعًا بنسبة 0.6% مؤقتًا مع وجود جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريبًا في منطقة إيجابية.

كما يراقب المستثمرون عن كثب وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا بعد أن أبلغت شركة Gazprom كلا البلدين أنها أوقفت الإمدادات لأنهما رفضا دفع ثمن الغاز بالروبل، كما طالبت موسكو مؤخرًا.

ودفعت هذه الخطوة أسعار الغاز الأوروبية للارتفاع وهبوط اليورو.

تتزامن هذه الخطوة أيضًا مع ارتفاع حاد في التوترات بين الحلفاء الغربيين وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا للشهر الثالث.

وتراجعت أسهم Credit Suisse بنسبة 3% تقريبًا على الرغم من إعلان البنك عن خسارة صافية في الربع الأول من عام 2022 وأعلن أيضًا عن تعديل إداري، حيث يعاني المقرض السويسري من تكاليف التقاضي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

في غضون ذلك، تراجعت أسهم Deutsche Bank بنحو 6% بعد أن أعلن عن صافي ربح قدره 1.06 مليار يورو (1.13 مليار دولار) للربع الأول من العام. كما تراجعت أسهم مجموعة Lloyds المصرفية بشكل طفيف على الرغم من أن أرباح الربع الأول فاقت التوقعات.