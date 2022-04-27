سويسرا تجمد نحو 9 مليارات دولار من الأصول الروسية بموجب العقوبات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت صحيفة نويه تسورشر تسايتونج السويسرية اليوم الأربعاء أن حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا ارتفع إلى نحو تسعة مليارات فرنك سويسري، أي نحو 9.34 مليار دولار، دون أن تذكر مصادرها.

ويزيد ذلك بنحو 1.5 مليار فرنك عما أفادت به السلطات السويسرية في السابع من أبريل نيسان.

وبحسب رويترز، لم ترد الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطبيق العقوبات حتى الآن على التقرير.

وفي انحراف حاد عن الحياد التقليدي للبلاد، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على الروس المتورطين في حرب موسكو على أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها شنت "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.

وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة لشن حرب أودت بحياة الآلاف وشردت ربع سكان أوكرانيا.

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