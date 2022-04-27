شركة النرويجية تصدر سندات خضراء بـ 335 مليون دولار لإعادة تمويل 6 مشروعات في مصر

وقعت مصر اتفاقية مع شركة Scatec النرويجية لإعادة تمويل مشروعات في جنوب البلاد.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة Scatec النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لهم في موقع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 380 ميغاوات، عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار، مدتها 19 عامًا، وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية.

وقال تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية، إن إصدار السندات الخضراء لإعادة تمويل المشروعات المملوكة لـ Scatec وشركائها في موقع "بنبان" يأتي في إطار الاستفادة من مبادرة سندات المناخ، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية.

وتابع بيلسكوج: حصلنا على تصنيف ائتماني من الدرجة الإستثمارية الممتازة للسندات الخضراء، وهو الأول من نوعه في العالم خارج نطاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يؤكد جاذبية قطاع البنية الأساسية المستدامة في مصر، وثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.