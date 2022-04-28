"آل البرماوي" بالغربية ينعون فقيدة عائلة ربيع السيدة عزة أحمد عبدالسميع

"لِلَّهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ"

بقلوب مليئة بالإيمان عز وجل وراضية بقضائه وقدره؛ يتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة كل من: الدكتور سامي عمر البرماوي، والمستشار محمد هانئ البرماوي، المستشار القانوني لجريدة وموقع الفجر، والمستشار عمرو هانئ البرماوي، والأستاذ أسامة حلمي البرماوي، مدير عام مدرسة ميت الرخا، والأستاذ أشرف حلمي البرماوي المدير المالي بوزارة الداخلية الكويتية، والأستاذ سلامة حلمي البرماوي، بالعلاقات العامة بوزارة الداخلية الكويتية، في وفاة فقيدة عائلة ربيع السيدة عزة أحمد عبد السميع ربيع، زوجة الأستاذ محمود يوسف ربيع، ووالدة المهندس أحمد محمود ربيع والسيدات: مني ومها ونورا، والآنسة ندى محمود ربيع، وشقيقة المحاسب خالد أحمد عبدالسميع ربيع والسيدات: أماني ومني وعبير أحمد عبد السميع ربيع، وخالة المحاسب كريم يوسف ربيع وزوجة عم الأستاذ محمد فتحي ربيع.



وإذ تتقدم عائلة البرماوي بميت الرخا - زفتي - غربية بأحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل ؛ داعين الله جلت قدرته أن يلهمكم وسائر أفراد أسرتكم جميل الصبر وحسن العزاء ؛ وان يتغمد الراحلة بشامل عفوه وغفرانه ويسكنها فسيح جناته.