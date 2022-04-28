الفنانة نورهان: ارتفاع سقف التوقعات سبب خلاف مها أحمد وأحمد السقا

قالت الفنانة نورهان إن مشكلة الفنانة مها أحمد التي أثارت الجدل مؤخرا حول خلافها مع عدد من الفنانين، قد يكون ناتج من ارتفاع سقف توقعاتها في الآخرين، في حين أن الأمر قد لا يحتمل كل هذا الجدل.

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مها أحمد معملتش حاجة غلط، والفكرة كلها في خفض سقف التوقعات عشان لا نصدم في الطرف الآخر، خاصة إذا كان الطرف التاني مش عارف أو مش في دماغه الموضوع أصلا"، موضحة أن مها أحمد كان عندها توقعات كبيرة تجاه بعض الفنانين بحكم العشرة والعطاء وحجم العلاقات وهو ما كان سببا في المشكلة.

على الجانب الآخر، قالت نورهان "أنا معنديش مشكلة أتحجب أبدا، بالعكس بحبه جدا، وظهور بالحجاب في المسلسل حصل على إشادة واسعة من الجمهور والمقربين، وحد منهم قالي إن دا نتيجة اختياراتي السابقة المميزة ساعدتني في الحصول على دور البطولة دا".

اشتهرت الفنانة نورهان شعيب بأدوارها المميزة في عدة أعمال درامية، ومنها دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"سوق العصر". بعدها ابتعدت عن الفن لفترة لتعود مرة أخرى وبقوة إلى عالم النجومية.

كانت بداية شهرتها في عالم الفن وليدة الصدفة، عندما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري في إحدى المناسبات، وكان يبحث عن وجه جديد فعرض عليها دورًا في مسلسل الساحر وقبلت بعد موافقة والدها لأنها كانت في مرحلة الدراسة.

ابتعدت عن الفن لتتفرغ لرعاية ابنها وهي في قمة نجاحها الفني، تزوجت نورهان من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح وأنجبت منه ابنها الوحيد معاذ، واختفت عن الفن لفترة لتتفرغ لتربية ابنها.

لكن بعد انفصالها عن زوجها في عام 2014 عادت بقوة إلى عالم التمثيل من خلال دورها في مسلسل "هبة رجل الغراب."