الفنانة نورهان: معنديش مشكلة اتحجب.. بحبه جدا

كشفت الفنانة نورهان حقيقة الصورة التي جرى تداولها لها وهي ترتدي الحجاب، وأثارت جدلا وقت نشرها على السوشيال ميديا، موضحة أن الصورة كانت من مسلسل "يجعله عامر"، وهو أول إنتاج درامي لقناة اقرأ.

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا معنديش مشكلة أتحجب أبدا، بالعكس بحبه جدا، وظهور بالحجاب في المسلسل حصل على إشادة واسعة من الجمهور والمقربين، وحد منهم قالي إن دا نتيجة اختياراتي السابقة المميزة ساعدتني في الحصول على دور البطولة دا".

وتابعت أن الدراما خلال العامين الماضيين كان يوجد محاولات للنهوض بها وتقديم أداورا وأعمالا جيدة، و"قد يكون فيه ضعف في السيناريو أحيانا رغم وجود إنتاج ضخم في معظم الأعمال".

اشتهرت الفنانة نورهان شعيب بأدوارها المميزة في عدة أعمال درامية، ومنها دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"سوق العصر". بعدها ابتعدت عن الفن لفترة لتعود مرة أخرى وبقوة إلى عالم النجومية.

كانت بداية شهرتها في عالم الفن وليدة الصدفة، عندما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري في إحدى المناسبات، وكان يبحث عن وجه جديد فعرض عليها دورًا في مسلسل الساحر وقبلت بعد موافقة والدها لأنها كانت في مرحلة الدراسة.

ابتعدت عن الفن لتتفرغ لرعاية ابنها وهي في قمة نجاحها الفني، تزوجت نورهان من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح وأنجبت منه ابنها الوحيد معاذ، واختفت عن الفن لفترة لتتفرغ لتربية ابنها.

لكن بعد انفصالها عن زوجها في عام 2014 عادت بقوة إلى عالم التمثيل من خلال دورها في مسلسل "هبة رجل الغراب."