الفنانة نورهان: لا أشاهد برامج رامز جلال: مخادع يتلاعب بالمشاعر

قالت الفنانة نورهان، إنها لا تشاهد برامج المقالب للفنان رامز جلال، مضيفة: لا أحب التلاعب بالمشاعر والخداع حتى لو على سبيل الهزار ".

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أدوار الإغراء تلعب دورا كبيرا في صناعة النجم، مضيفة: مش منتظره حد يقدرني ولا أشعر بالظلم عندما أشاهد وجوه جديدة تلعب أدوار كبيرة في الأعمال الفنية، مضيفة: متسامحة مع نفسي جدا ومسامحة الناس كلها".

تابعت الفنانة نورهان، النجومية فتنة، بسبب إن الدنيا كلها تصفق للفنان ومعجبه بكلامه وكثرة الأموال وانتشار كلامه وتقليد المعجبين له، النجومية كذبة محدش يصدقها".

اشتهرت الفنانة نورهان شعيب بأدوارها المميزة في عدة أعمال درامية، ومنها دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"سوق العصر". بعدها ابتعدت عن الفن لفترة لتعود مرة أخرى وبقوة إلى عالم النجومية.

كانت بداية شهرتها في عالم الفن وليدة الصدفة، عندما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري في إحدى المناسبات، وكان يبحث عن وجه جديد فعرض عليها دورًا في مسلسل الساحر وقبلت بعد موافقة والدها لأنها كانت في مرحلة الدراسة.

ابتعدت عن الفن لتتفرغ لرعاية ابنها وهي في قمة نجاحها الفني، تزوجت نورهان من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح وأنجبت منه ابنها الوحيد معاذ، واختفت عن الفن لفترة لتتفرغ لتربية ابنها.

لكن بعد انفصالها عن زوجها في عام 2014 عادت بقوة إلى عالم التمثيل من خلال دورها في مسلسل "هبة رجل الغراب."