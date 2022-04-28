الفنانة نورهان تكشف تفاصيل تلقيها تهديدا من أحد المنتجين

كشفت الفنانة نورهان تفاصيل مشكلتها مع أحد منتجي مسلسلاتها، والذي وصل الأمر فيها إلى قيام المنتج بتهديدها، موضحة أن الأمر جاء من خلال قيامها بتصوير مشاهدها في المسلسل، ولكنها لم تحصل على أي أجر، مما اضطرها للجوء إلى نقابة المهن التمثيلية.

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لجأت للنقابة للحصول على أجرها من المنتج، وهو ما حدث بالفعل بعد تدخل النقيب أشرف زكي والفنانين أحمد سلامة وإيهاب فهمي، موضحة أنهم كانوا سببا في الحصول على أجرها كاملا.

على الجانب الآخر، قالت نورهان إن أكثر ما يميزها في عملها بين أبناء جيلها ويجعلها تتقنه هو إخلاصها في عملها، بالإضافة لأمر آخر وهو القبول والذي يعد منحة ربانية، وهو أمر ليس لها فضل فيه.

اشتهرت الفنانة نورهان شعيب بأدوارها المميزة في عدة أعمال درامية، ومنها دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"سوق العصر". بعدها ابتعدت عن الفن لفترة لتعود مرة أخرى وبقوة إلى عالم النجومية.

كانت بداية شهرتها في عالم الفن وليدة الصدفة، عندما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري في إحدى المناسبات، وكان يبحث عن وجه جديد فعرض عليها دورًا في مسلسل الساحر وقبلت بعد موافقة والدها لأنها كانت في مرحلة الدراسة.

ابتعدت عن الفن لتتفرغ لرعاية ابنها وهي في قمة نجاحها الفني، تزوجت نورهان من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح وأنجبت منه ابنها الوحيد معاذ، واختفت عن الفن لفترة لتتفرغ لتربية ابنها.

لكن بعد انفصالها عن زوجها في عام 2014 عادت بقوة إلى عالم التمثيل من خلال دورها في مسلسل "هبة رجل الغراب."