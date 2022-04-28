الفنانة نورهان تكشف عمرها الحقيقي على الهواء (فيديو)

توك شو
نورهان
نورهان
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قالت الفنانة نورهان إن الشخص على قدر عطاءه للآخرين ينتظر تقدير الناس له، ولكن هناك بشر لا يقدورن الله حق قدره كما قال في كتابه العزيز، فكيف الحال مع الناس، موضحة "أنا تميت 40 سنة واللي شوفته مش شوية.
وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لديها ابن يدعى معاذ و"مشكلتي معاه أنه ذكي ودمه خفيف، وأنا دايما بقوله كده مشكلتي أني مش عارفة أربيك عشان أنت دمك خفيف، كل ما أحاول أنصحه أو أكلمه أو أعاقبه ألاقي إفيهات منه تخليني أضحك".
وتابعت أنها ولدت وحيدة وابنها معاذ أيضا وحيد، وهو الأمر الذي جعلها تبتعد لفترة عن التمثيل حتى تحاول تعويضه عن إحساسه بالوحدة، قائلة "كنت بحلم أخلف 6 ولا 7 عيال عشان ميبقاش وحيد زيي ولكن محلصش نصيب".

محمد موسى الحدث اليوم الإعلامي محمد موسى قناة الحدث الفنانة نورهان

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