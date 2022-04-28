الفنانة نورهان: والدتي تدعمني دائما وتتصدى لجميع المشكلات التي تواجهني

قالت الفنانة نورهان، "والدتي كانت مديرة أعمال شاطرة جدا وحريصة عليا وذكية جدا، ودائما ما كنت تدعمني وتتصدى لجميع المشكلات التي تواجهني، لافتة أن والدها لم يعترض على دخولها الوسط الفني، مضيفة: "كان شخص ودود ومحبوب ومعطاء جدا ووفاته تركت أثر كبير في نفسي".

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا أمانع تداول أخبار الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، ولكن طريقة تناولها في طبيعة مجتمعنا العربي صادم لأنه يستبيح حياة الفنان الخاصة وتحديدا الزواج والطلاق مع أنه أمر عائلي وأسري للغاية، "إحنا مالنا ومالهم دي حاجة بين الزوج وزوجته".

تابعت، عشت طفولة سعيدة ومدللة وكنت كيوت ومتدلعة لأني كنت أصغر طفلة في العائلة، وشاركت في برنامج ومسرحيات للأطفال وتعلمت الموسيقي، مشيرة إلى أن والدها لم يعترض على دخولها الوسط الفني".

