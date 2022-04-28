التفاصيل الكاملة حول كسوف الشمس الجزئي السبت 30-4-2022 (أماكن رؤيته والتوقيت)

ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول كسوف الشمس السبت 30-4-2022، من حيث أماكن رؤيته والتوقيت، وموعد ذروته والمدن التي ستشهده، وموعد انتهاء الكسوف ومعلومات حول الكسوف الجزئي للشمس، في التقرير التالي، فمن المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية كسوف جزئي للشمس مدته 03 ساعات و52 دقيقة.

أماكن رؤية الكسوف الجزئي للشمس

يرصد الكسوف الجزئي للشمس في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وأقصى جنوب أمريكا الجنوبية.

هل سنشاهد كسوف الشمس في الوطن العربي؟

يعتبر كسوف الشمس الجزئي هو أول كسوف من اثنين عام 2022، وهو غير مشاهد في الوطن العربي، وفقا للحسابات الفلكية.



توقيت كسوف الشمس الجزئي

يحدث عند الساعة (06:45 مساء بتوقيت جرينتش)، كما يصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة (08:28 مساء بتوقيت جرينتش).



موعد ذروة كسوف الشمس الجزئي

يصل كسوف الشمس ذروته العظمى عند الساعة (08:41 مساء بتوقيت جرينتش) حيث سيغطى القمر 54 ٪ من قرص الشمس فوق للموقع (62.1°S - 71.5°W) في المحيط المتجمد الجنوبي في منتصف الطريق بين (تييرا ديل فويغو) بأمريكا الجنوبية وشبة الجزيرة القطبية الجنوبية.



المدن التي ستشهد كسوف الشمس الجزئي

مدينة (بونتا اريناس) - تشيلي حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 51.5%

مدينة (ريو غاليغوس) - الأرجنتين (50.3%)

مدينة (أوشوايا) - الأرجنتين (52.1%).



مدينة (بورتو مونت) - تشيلي (40.8%)

منطقة (كومودورو ريفادافيا) - الارجنتين، (44.7%)

مدينة اوسورنو - تشيلي (39.7%)

منطقة تريليو - الأرجنتين (40.9%)

مدينة باريلوتشي - الأرجنتين (40.0 %)

منطقة كويهايكيو - تشيلي (45.4%)

فالباريسو - تشيلي (28.1%).



موعد انتهاء الكسوف الجزئي للشمس

الكسوف الجزئي، من المقرر أن ينتهي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 01:37 بعد منتصف الليل (10:37 مساء بتوقيت جرينتش).



معلومات عن كسوف الشمس الجزئي

يحدث عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس.

الكسوف يجعل الشمس تبدو كما لو أن جزء أُزيل منها.

نسبة الكسوف تختلف اعتمادًا على الموقع ضمن مسار الكسوف.