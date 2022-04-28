اسعار الدولار تستقر بداية تعاملات اليوم الخميس 28 ابريل 2022

الاقتصاد
اسعار صرف الدولار
اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه
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استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر بداية تعاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 18.43 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.32 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.58 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولا سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية
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