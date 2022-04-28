الأرصاد عن طقس اليوم.. ارتفاع الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 28-4-2022، حيث يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على معظم الأنحاء، وتسجل العظمى بالقاهرة حولي 33 درجة.

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا يكشف كواليس طقس اليوم، الموافق 27 من شهر رمضان المعظم.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.

طقس اليوم نهارا

طقس اليوم.. يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى

طقس اليوم.. يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري

طقس اليوم.. يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء

طقس اليوم.. يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد

طقس اليوم.. يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشرقية.

طقس اليوم.. يسود طقس مئل للحرارة نهارا على السواحل الغربية

طقس اليوم.. يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد.

طقس اليوم ليلا

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أنه يسود البلاد طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

وتعرضت البلاد في الصباح الباكر من اليوم الأحد، إلى شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، ننشر لكم في السطور التالية بيان تفصيلي بالدرجات على معظم الأنحاء.

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجات

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجات

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

سانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 18