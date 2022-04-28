اول تعليق من بنك مصر على شراء بنك القاهرة

بقيمة ٧ مليار جنيه

كشف محمد الاتربي رئيس بنك مصر، أن صفقة نقل ملكية حصة شركة مصر كابيتال في بنك القاهرة إلى بنك مصر تاتي ضمن اجراءات اعادة هيكل الملكية لمجموعة من اصوله؛ لضمه مباشرة تحت ادارته.

وكانت ادارة البورصة المصرية اعلنت اليوم اتمام صفقة من خلال آلية الصفقات ذات حجم كبير، علي أسهم بنك القاهرة بأجمالي ١.١٢٤ مليار جنيه، بقيمة اجمالية ٦.٩ مليار جنيه.

وبعد الصفقة اصبحت ملكية بنك القاهرة تتبع مباشرة بنك مصر، حيث في السابق كانت تتبعه بطريقة غير مباشرة عبر شركة مصر كابيتال التى يستخوذ عليها بنك مصر.

وقال الاتربي خلال تصريحات اليوم ل الفجر، ان الصفقة مجرد اعادة هيكلة لملكية بنك القاهرة تحت بنك مصر.