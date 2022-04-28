تحذير عاجل من الأرصاد بسبب منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أوضحت الهيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه من المتوقع أن تتوالي المنخفضات الصحراوية معلنة استمرار الموجات الحارة علي البلاد.

ونوهت الهيئة، بأن البلاد تشهد اليوم وغدا الجمعة مرور منخفض صحراوي جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة علي كافة الأنحاء لتصل درجة الحرارة علي القاهرة 38 درجة وتتجاوز 40 درجة علي جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة اعلي من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

كما تنشط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها أيضا وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن المنخفض في حركته سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إلي بلاد الشام وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 أبريل.

طقس اليوم

و يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وشبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 18.