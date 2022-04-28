ننشر لكم في السطور التالية موعد أذان المغرب في اليوم 27 من شهر رمضان وعدد ساعات الصيام، بجانب الأدعية المفضل ترديدها على مائدة الإفطار وقت صلاة المغرب.

موعد أذان المغرب في اليوم 27 من شهر رمضان

ونقدم لكم موعد أذان المغرب في اليوم الـ27 من شهر رمضان، في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت، حيث يؤذن لصلاة المغرب 6:30، ويؤذن لصلاة العشاء 7:54.



عدد ساعات الصيام في اليوم 27 من رمضان

من المفترض أن يصل عدد ساعات الصيام في اليوم 27 من شهر رمضان لـ 15 ساعة و10 دقائق.

دعاء وقت الإفطار

ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ»

أدعية يمكنك ترديدها وقت أذان المغرب

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.



اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.



اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.



اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.