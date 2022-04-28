سفرة 27 رمضان.. طريقة تحضير شاورما الدجاج والثومية وقطايف بالكريمة

نقدم لكم في سفرة 27 رمضان، طريقة تحضير شاورما دجاج والثومية وقطايف بالكريمة، لإعدادهم في أسرع وقت وتقديمهم على مائدة الإفطار وبالهنا والشفا.

شاورما الدجاج

المقادير

6 صدور من الدجاج المخلي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون.

بهارات.

فلفل أسود.

فلفل أحمر

ملح.

علبة لبن زبادي.

طماطم مقطعة إلى شرائح.

مخلل خيار.

خس مفروم.



مقادير الخبز:

3 أكواب من الدقيق.

كوب وربع من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

بيضة واحدة.



طريقة التحضير:

يتم وضع الدجاج في وعاء، وتتم إضافة كل من الزيت، والليمون، والملح، واللبن، والبهارات، وتخلط تلك العناصر جيدًا.

توضع الدجاجة في الثلاجة مع التتبيلة، وتترك طوال الليل إلى أن تتشرب التتبيلة.

يتم قلي الدجاج في الزبدة في مقلاة على النار، وتترك إلى أن تتحمر.

يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح مستطيلة.

طريقة تحضير الخبز

يتم وضع الخميرة في الماء الدافئ مع ملعقة من السكر، وتتم إذابة الخميرة، وتترك لمدة نصف ساعة إلى أن تتخمر.

يتم وضع كل من الخميرة والماء والدقيق، والملح، والسكر، والبيضة، مع العجن جيدًا، إلى الحصول على العجينة.

يتم فرد العجينة، ويتم تقطيعها إلى دوائر، ويتم فردها جيدًا.

يتم تنظيف الصاج، ثم وضع العجينة عليه ويوضع في الفرن.

طريقة عمل ساندوتش الشاورما

ضعي بعض الثومية وعليها الحشوة في الخبز، وفوقها الخس والمخلل، مع الصلصة.

يتم لف الشاورما، وتقدم وبالهناء والشفاء.

الثومية

المقادير

10 فصوص كبيرة من الثوم المهروس ناعمًا

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

عصير ليمونة

3 ملاعق من النشا

نصف كوب ماء



طريقة التحضير

ذوبي النشا في الماء البارد، ثم ضعيه على نار هادئة حتى يتماسك ويصبح أشبه بالمهلبية بعد أن يغلي، ارفعيه من على النار

اتركيه حتى يبرد تمامًا اهرسي الثوم ناعمًا جدًا وضعيه على النشا مع زيت الزيتون والليمون



ضعي المزيج في الخلاط أو الكبة أو بمضرب البيض واخفقي ليصبح الخليط ممتزجًا ناعمًا



يمكنك إضافة ملعقة من الزبادي وأخرى من المايونيز إن أردت لكن هذه الطريقة لا تحتاج إلى أي إضافات.

القطايف بالكريمة

المقادير

½ كيلو قطايف.

كوب قِطر أو شربات.

½ 1 كوب كريمة لباني.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

½ كوب فستق حلبي مطحون ناعم.

طريقة التحضير

ضعي الكريمة اللباني والسكر والفانيليا، واخفقيها بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق.

أغلقي أحد أطراف القطايف، واتركي الطرف الآخر للحشو.

اقلي القطايف في زيت غزير ومغلي حتى تُصبح لونها ذهبيًّا.

اغمسي القطايف في القطر، ثم احشيها بالكريمة اللباني، ثم اغمسي الطرف المحشو بالكريمة في الفستق الحلبي.