1600 كرتونة غذائية وزعها طلاب جامعة القاهرة بقريتي العزيزية ومنشية دهشور

أخبار مصر
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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وزع طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، ضمن قوافل الخير التي أطلقتها الجامعة خلال شهر رمضان الكريم، 1600 كرتونة مواد غذائية على أسر قريتي العزيزية ومنشية دهشور التابعين لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة احتفالًا بليلة القدر ومشاركة المنسق العام للأسرة الدكتور عمرو مصطفي في القافلة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن قافلة الخير بقريتي العزيزية ومنشية دهشور تعد القافلة الثانية خلال هذا الأسبوع بعد نجاح القافلة الأولى في قرية المنوات والتي استفاد منها نحو 450 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن قوافل الخير التي يقوم بها طلاب أسرة من أجل مصر لإيصال المساعدات لمستحقيها تأتي في إطار حرص الجامعة وطلابها على المشاركة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة" وتنظيم القوافل التنموية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي مع طلاب من أجل مصر تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.

جامعة القاهرة أجل مصر أرض دهشور كرتونة رمضان
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